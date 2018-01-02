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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

21-ий сезон і все ще незрівнянний: Федерер здобув другу перемогу на старті

22:58, 2 січня 224 Читать новость на русском

Найтитулованіший тенісист сучасності Роджер Федерер, який дебютував на професійному рівні ще у 1998 році, вперто відмовляється старіти. 36-річний швейцарець здобув уже другу перемогу у новому сезоні.

На Кубку Хопмана, своєрідному неофіційному Чемпіонаті світу, Роджер здолав росіянина Карена Хачанова – 6:3 і 7:6.

Партнерка Федерера на цьому турнірі Белінда Бенчіч не так переконливо, та все ж також розібралася зі своєю опоненткою Анастасією Павлюченковою.

Читайте також: Світоліна тріумфально розпочала новий тенісний сезон

У підсумку Федерер – Бенчіч ще й добили росіян у парному поєдинку, тож 3:0 за швейцарцями.

Долю путівки до фіналу швейцарський дует тепер вирішить в очному протистоянні зі своїми візаві з команди Сполучених Штатів Америки.

Теги: Теніс
Джерело: 24 Канал
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