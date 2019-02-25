21 мільйон доларів компенсації: у США чоловік відсидів 39 років за злочин, якого не скоював

Влада Каліфорнії зобов'язана виплатити 21 мільйон доларів Крейгу Коулі, якого помилково засудили за жорстоке подвійне вбивство на 39 років.

За час перебування у в'язниці Коулі завжди наполягав на своїй невинуватості, передає сайт ABC News.

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Крейга Коулі у 1978 році засудили до довічного ув'язнення за вбивство своєї дівчини Ронди Віхті та її 4-річного сина Дональда. Звільнили ув'язненого лише в листопаді 2017 року після помилування від тодішнього уряду. Як з'ясувалося, у справі є інший підозрюваний.

На момент звільнення йому було вже 70 років. Чоловік отримав близько 2 мільйонів доларів з Державного комітету виплат компенсацій жертвам. Однак, Коулі продовжив вимагати значно більшої компенсації від місцевої влади через несправедливе засудження.

Ніяка сума грошей не зможе компенсувати те, що Коулі помилково відсидів стільки років, проте врегулювання цього випадку є правильним, і це варто зробити для пана Коулі і нашої спільноти,

– наголосив мер міста Сімі Веллі Ерік Левіт.