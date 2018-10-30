21-річна Тіна Кунакі зворушила мережу селфі з 51-річним чоловіком Венсаном Касселем: фото

Друга дружина французького кіноактора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала шанувальникам у соціальних мережах спільне фото з коханим чоловіком, який на 30 років старший за неї.

Нове спільне селфі Тіна Кунакі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Ніжне фото зворушило тисячі прихильників у мережі. "Осіннє кохання", "Вау, дуже милі", – пишуть користувачі у мережі.



Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram

Перед цим Тіна показала звабливий знімок, на якому вона позує в суцільному купальнику з квітковим принтом. Її образ доповнили прозорі окуляри.



Тіна Кунакі / Instagram

Нагадаємо, що Венсан Кассель освідчився Тіні в березні цього року, а 24 серпня пара одружилася. Вони познайомилися в 2015 році на острові Ібіца одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.