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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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21-річний регбіст помер прямо під час матчу

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Луї Файфровскі трагічно помер під час матчу
Луї Файфровскі трагічно помер під час матчу

З спортсменом французького клубу регбі "Оріяк" Луї Файфровскі сталася трагедія. Під час товариського матчу з "Родез" спортсмен отримав травму голови, яка виявилася несумісною із життям.

Отримавши удар від опонента, Файфровські звалився на газон, проте зумів самостійно піднятися. Його змінили у другому таймі. Повідомляється, що вже у роздягальні спортсмен декілька разів знепритомнів.

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Лікарі не зуміли врятувати Луї, який о 20 годині за місцевим часом помер. Йому був лише 21 рік. Файфровські виступав за колектив "Оріяк", який виступає у Другій лізі чемпіонату Франції.

Нагадаємо, 27 липня на 63-му році життя перестало битися серце кращого голкіпера в історії українського хокею, екс-гравця національної збірної команди України і знаменитого тренера Юрія Олександровича Шундрова.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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