14:05
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      21 рік історичній перемозі "Динамо" над "Барселоною": відео моментів матчу

      150 Читать новость на русском
      "Динамо" у матчі проти "Барселони" 5 листопада 1997 року
      "Динамо" у матчі проти "Барселони" 5 листопада 1997 року / ФК "Динамо"

      5 листопада 1997 року київське "Динамо" створило справжню сенсацію, розгромивши на виїзді іспанську "Барселону". У ворота господарів "кам Ноу" влетіло чотири голи, а тоді ще 21-літній Андрій Шевченко оформив дубль.

      Це був матч четвертого туру Ліги чемпіонів. До цього кияни на виїзді перемогли голландський "ПСВ Ейндховен" 1:3, зіграли у нічию з "Ньюкаслом" вдома 2:2, і на "Олімпійському" в Києві перший раз розгромили "Барселону" 3:0. Тоді забивали Ребров, Максимов та Калитвинцев.

      Читайте також: Український футбол та глядачі на трибунах: коли ходять на власну команду незалежно від суперника

      Вже після цього була пам’ятна гра на "Камп Ноу" 5 листопада, коли "Барселона" зазнала принизливої поразки 0:4. Ще у першому таймі Андрій Шевченко оформив хет-трик.

      Згодом були нічия з ПСВ вдома 1:1 та виїзна поразка 2:0 від "Ньюкасла". Та саме "Динамо" вийшло з групи з першого місця. Вже згодом у плей-оф команда попустилася за сумою двох матчів італійському "Ювентусу".

      Відео моментів матчу Барселона – Динамо

       

      До слова, попри три забити голи у ворота "Барселони", кращим бомбардиром киян у цьому сезоні Ліги чемпіонів був Сергій Ребров. Він забив шість голів, у той час як його партнер – лише п’ять.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      сьогодні , 13:00 Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      Єгор Соболєв
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      сьогодні , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сьогодні , 11:00 Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сьогодні , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Монфіс упевнено пробився до 2-го раунду Croatia Open
       24 липня 2013 , 10:16
      Гандбол: "Мотор" готується до зустрічі зі словенським "Цельє"
       16 жовтня 2013 , 23:16
      Дайджест: Польща без втрат, Алаба-2019, Санья погрожує піти
       9 жовтня 2013 , 15:12
      Визначились всі учасники ЛЧ 2014/15. "Дніпро" серед несіяних, "Шахтар" в 2-му кошику
       1 червня 2014 , 11:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук