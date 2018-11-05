21 рік історичній перемозі "Динамо" над "Барселоною": відео моментів матчу

5 листопада 1997 року київське "Динамо" створило справжню сенсацію, розгромивши на виїзді іспанську "Барселону". У ворота господарів "кам Ноу" влетіло чотири голи, а тоді ще 21-літній Андрій Шевченко оформив дубль.

Це був матч четвертого туру Ліги чемпіонів. До цього кияни на виїзді перемогли голландський "ПСВ Ейндховен" 1:3, зіграли у нічию з "Ньюкаслом" вдома 2:2, і на "Олімпійському" в Києві перший раз розгромили "Барселону" 3:0. Тоді забивали Ребров, Максимов та Калитвинцев.

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Вже після цього була пам’ятна гра на "Камп Ноу" 5 листопада, коли "Барселона" зазнала принизливої поразки 0:4. Ще у першому таймі Андрій Шевченко оформив хет-трик.

Згодом були нічия з ПСВ вдома 1:1 та виїзна поразка 2:0 від "Ньюкасла". Та саме "Динамо" вийшло з групи з першого місця. Вже згодом у плей-оф команда попустилася за сумою двох матчів італійському "Ювентусу".

Відео моментів матчу Барселона – Динамо

До слова, попри три забити голи у ворота "Барселони", кращим бомбардиром киян у цьому сезоні Ліги чемпіонів був Сергій Ребров. Він забив шість голів, у той час як його партнер – лише п’ять.