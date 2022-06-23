22-річна водійка у Львові була під наркотиками вже через 3 години після отримання прав
Джерело:Патрульна поліція Львівської області
У середу, 22 червня, у Львові патрульні затримали 22-річну уродженку Луганщини. Новоспечена водійка курсувала містом у стані наркотичного сп'яніння.
Як повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області, перевірка в медичному закладі підтвердила факт вживання наркотичних речовин.
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Отримала права – втратила права: поліція затримала водійку під наркотиками
Як повідомили львівські поліціянти, близько 19:00 на вулиці Мечникова патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Е260. За кермом була 22-річна уродженка Луганської області.
Результат аналізів на наркотики / Фото патрульна поліція Львівської області
У водійки виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Перевірка в медичному закладі підтвердила це. На жінку склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.
Цікаво, що саме за 3 години до затримання вона обміняла посвідчення, яке видають на два роки, на нове. Наразі водійці загрожує штраф від 17 тисяч гривень та позбавлення водійських прав.
22-річній водійці анулювали права / Фото патрульна поліція Львівської області
За даними інтернет-видання ZAXID.NET, медики встановили у 22-річної водійки факт вживання марихуани.
Нагадаємо, за п'яне керування у водіїв хочуть конфіскувати машини. На час воєнного стану їх можуть відбирати на потреби МВС. Про це йдеться у законопроєкті №7382-2.
Конфіскацію буде передбачено за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння без відшкодування його вартості.
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