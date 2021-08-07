"Пішла зі спокійною душею": 22-річна жінка залишила в пологовому вже другу дитину

У Білгород-Дністровському, що на Одещині, породілля відмовилася вже від другої дитини. Першу вона залишила у 20-річному віці.

Жінка написала відмову від немовляти. Про це повідомив місцевий телеграм-канал 6 серпня.

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22-річна жінка вже вдруге залишила дитину

Відповідну заяву вона написала при виписці з пологового будинку і пішла зі спокійною душею геть,

– мовиться у повідомленні.

Першу дитину вона залишила у 20 років – тоді вона також відмовилася від малюка. Перший малюк вже пройшов процедуру усиновлення. Від другої дитина вона відмовилась у 22 роки.

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