Протягом 17 днів знімальна команда з п'яти учасників разом з капітаном на вітрильному човні досліджували акваторію Дніпра. Вони робили це від Київського моря до Канівського водосховища.

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Мета – розповісти про водні ресурси України й ініціативи, які займаються їхнім збереженням, а також перевірити на собі можливості водного туризму. Цикл історій відкрив експедиційний щоденник фотографа Юрія Стефаняка.

Хто і що

– Кожен учасник експедиції має своє завдання. Я щодня зніматиму світанки. Оператори Олег Сологуб і Роман Климчук – фіксувати природу в різних станах, а також записувати звуки птахів, води, вітру.

Оператор Максим Завалля зніматиме залаштунки експедиції, життя і роботу всієї команди. Наша продюсерка Каріна Пілюгіна має навчитись керувати яхтою та опанувати базові капітанські навички, щоби пройти фінальний відрізок шляху без допомоги капітана.

Водний побут та особистий простір

– Дивно, наскільки швидко звикаєш до побуту на яхті, він вже здається цілком звичним. Там низькі стелі й мало простору. Усередині дуже багато дрібних поличок, і спершу здається, що все хаотично, але потім швидко звикаєш і можеш знайти будь-яку річ.

Перші враження

– Після виходу з Києва ми йшли під вітрилом. Під керівництвом Каріни яхта розігналася майже до 8 вузлів, що для неї (як для яхти, так і для Каріни) – рекорд. Але я дізнався про це вже потім, бо заснув. Спати на яхті, яка йде під вітрилом – звучить або дуже застаріло, або якось "по-багатому".

Щоденник водної експедиції / Фото Юрія Стефаняка, Ukraїner

Експедиційна філософія

– Дорогою до ночівлі зрозумів, що експедиція (а, може, і всі подорожі) надають іншого контексту твоїм кадрам. Тобто знімаєш наче те саме, але кадри вже про інше. Вони наче наповнюються змістом в межах цієї історії, для якої достатньо одного дня, одного (хоч і невеликого) виїзду.

Нюанси

– Нюанс у тому, що в нас немає ніяких засобів для висаджування на берег, тим паче з таким вітром. Найкращий варіант, що ми знайшли – заїхати максимально далеко в очерет (але там до берега ще метрів 20) і надути човен. Назвав його "Жаба", бо до цього я надував жаб.

Робочий процес

– Після сніданку пішли знімати острів, біля якого ночували. Дуже крутий змішаний ландшафт, у якому пустеля різко переходить у ліс. Відчувається дуже сюрреалістично. Доволі дивно усвідомлювати, що ми обійшли майже весь безлюдний острів і повернулися на наш корабель. До цього таке траплялося тільки в книжках.

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Загублений якір

– Під час стоянки в бухті в нас відв'язався якір і яхту понесло течією. Вчасно це помітивши, капітан Василь замінив якір на менший (який у нас був – і в цьому нам дуже пощастило). Новий якір ми закинули в коріння водяного горіха, щоб він вже точно втримав яхту та нас на ній.

Приємності

– Сьогодні вся команда прокинулася на світанку. Знімали відео й писали звуки. А особисто мені нарешті вдалося зняти сонячний диск на світанку. Може, це сонце вийшло подивитися на всю нашу команду?

Більше про пригоди команди Ukraїner: у Щоденнику водної експедиції