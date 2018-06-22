22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни
Сьогодні українці вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. Щорічно 22 червня є Днем скорботи в Україні.
У період з 1941 до 1944 року полягло до 10 мільйонів наших співвітчизників.
Люди гинули не лише в результаті бойових дій. Через окупаційний терор, голод та примусове вивезення загинув кожен п'ятий українець.
На знак скорботи за загиблими в роки Другої світової сьогодні по Україні обмежено розважальні заходи та приспущено прапори.
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Джерело: 24 Канал
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