22-річний житель Рівненської області сів за ґрати за державну зраду

Сім із половиною років проведе у колонії житель Рівненської області за вчинення державної зради та намагання підірвати стратегічний об’єкт.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненщини.

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Костопільський районний суд Рівненської області засудив до 7 років і 6 місяців позбавлення волі жителя міста Вараш за вчинення кримінальних правопорушень. Відомо, що 22-річний чоловік збирав і передавав представникам спецслужб країни-агресора інформацію про деякі стратегічно важливі об’єкти Рівненської області.

Крім того, у травні 2018 року зловмисник намагався підірвати електроопору. Однак СБУ змогла запобігти вибуху. Правоохоронці вилучили вибухівку, яка була закладена біля підніжжя електроопори.

Обвинувачений чоловік визнав свою вину під час слідства.