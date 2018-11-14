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      22-річний житель Рівненської області сів за ґрати за державну зраду

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      Сім із половиною років проведе у колонії житель Рівненської області за вчинення державної зради та намагання підірвати стратегічний об’єкт
      Сім із половиною років проведе у колонії житель Рівненської області за вчинення державної зради та намагання підірвати стратегічний об’єкт / informator.news

      Сім із половиною років проведе у колонії житель Рівненської області за вчинення державної зради та намагання підірвати стратегічний об’єкт.

      Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненщини.

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      Костопільський районний суд Рівненської області засудив до 7 років і 6 місяців позбавлення волі жителя міста Вараш за вчинення кримінальних правопорушень. Відомо, що 22-річний чоловік збирав і передавав представникам спецслужб країни-агресора інформацію про деякі стратегічно важливі об’єкти Рівненської області.

      Крім того, у травні 2018 року зловмисник намагався підірвати електроопору. Однак СБУ змогла запобігти вибуху. Правоохоронці вилучили вибухівку, яка була закладена біля підніжжя електроопори.

      Обвинувачений чоловік визнав свою вину під час слідства.

      Теги: Новини України Рівне СБУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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