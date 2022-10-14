Ми зібрали детальну інформацію про основні події, які трапилися впродовж дня. Більше – читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага Обстріл Миколаєва та Львівщини, атака Київщини дронами-камікадзе: хронологія 232 дня війни

04:38 Ситуація в медичній сфері на тимчасово окупованих територіях критична. Зокрема, з Мелітополя, за словами мера міста Івана Федорова, виїхала більшість лікарів, а ліків не вистачає.

02:23 Олександр Лукашенко, ймовірно, проводить в Білорусі приховану мобілізацію – під виглядом перевірки військової придатності.

Також повідомляють, що Лукашенко провів низку нарад із силовиками та запровадив режим контртерористичної операції.

02:16 Росіяни у країнах колишнього СРСР стали регулярно звертатися до посольств України з пропозицією допомогти влаштувати теракти – це чергова провокація росіян, практично всі, хто звертався, в минулому були представниками російських силових структур і спецслужб.

01:35 Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди, до кордону Норвегії. Країна-агресорка розмістила їх на російській авіабазі Оленья на Кольському півострові, норвезькі ЗМІ із посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Planet Labs зафіксував один літак Ту-160 (вважається найбільшим бомбардувальником у світі) на злітній смузі авіабази.



Російські літаки на авіабазі / Фото Planet Labs

00:58 Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу у Росії. За її словами, тоді це було вигідніше за скраплений природний газ. Ба більше, вона назвала Росію надійним постачальником енергоносіїв.

00:14 Російські окупанти знову атакували Харків та область. Загарбники знову пошкодили критичну інфраструктуру області, можливі тимчасові знеструмлення. По місту було щонайменше два прильоти.