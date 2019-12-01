23-річна волонтерка і 25-річний хлопець: що відомо про жертв лондонського терориста

Однією із жертв лондонського терориста стала колишня студентка Кембриджу 23-річна Саск'я Джонс. Також від ножової атаки загинув 25-річний безпосередній координатор по реабілітації терориста – Джек Мерріт.

Саск'я Джонс в день теракту волонтерила на конференції щодо реабілатації колишніх в'язнів. Саме там терорист Усман Хан вчинив свій кривавий задум. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

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Обидві жертви займалися допомогою колишнім в'язням у реабілатації та адаптації їхнього життя до нормальних умов після в'язниці.

Саск'я Джонс і Джек Мерріт / фото Metropolitan police

Що відомо про смертельну різанину у Лондоні

Почалося все у будівлі Гільдії риботорговці "Фішмонгерс Хол", що неподалік Лондонського мосту. Там відбувалася конференція, присвячена реабілітації в'язнів. Убивця взяв участь у ранковій навчальній сесії та відвідав кілька семінарів, де розповів про відбуття терміну за участь у підготовці теракту.

Близько 14:00 нападник з ножем атакував людей. Його мішенями були студенти та викладачі, які брали участь у конференції.

Хоча на нападникові був муляж вибухового пристрою, який він погрожував привести в дію, його спробував втихомирити принаймні один чоловік – колишній в'язень, який також був присутній на конференції.

Хан вибіг з будівлі та кинувся до Лондонського мосту, де ще кілька людей спробували його роззброїти і повалити на землю. Вони використовували для цього вогнегасник і півтораметровий бивень нарвала.

Незабаром на місце події прибула поліція і відкрила стрілянину.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон на своїй фейсбук-сторінці назвав стрілянину на Лондонському мосту ймовірним терактом. Він також додав, що це страшний інцидент і подякував силовиками за оперативну реакцію.

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Поліція Великої Британії з’ясувала, хто влаштував смертельну різанину 29 листопада на Лондонському мосту. Застреленим чоловіком виявився 28-річний Усман Хан.



Усман Хан вже раніше був судимий за тероризм / Фото ВВС

Усмана Хана у 2012 році уже було засуджено за терористичні злочини. Однак він вийшов з в'язниці в грудні 2018 року.

Правоохоронці намагаються з'ясувати, що спонукало Хана зробити злочин ще раз.

Водночас, терористична організація "Ісламська держава" вже взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні.

Дивіться сюжет 24 каналу про теракт у Лондоні: