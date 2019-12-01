20:58
1 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      23-річна волонтерка і 25-річний хлопець: що відомо про жертв лондонського терориста

      1064 Читать новость на русском
      Жертви теракту у Лондоні / колаж 24 каналу

      Однією із жертв лондонського терориста стала колишня студентка Кембриджу 23-річна Саск'я Джонс. Також від ножової атаки загинув 25-річний безпосередній координатор по реабілітації терориста – Джек Мерріт.

      Саск'я Джонс в день теракту волонтерила на конференції щодо реабілатації колишніх в'язнів. Саме там терорист Усман Хан вчинив свій кривавий задум. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

      До теми: Цей хлопець – герой: лондонського терориста знешкодили бивнем нарвала – відео

      Обидві жертви займалися допомогою колишнім в'язням у реабілатації та адаптації їхнього життя до нормальних умов після в'язниці.

       

      Саск'я Джонс і Джек Мерріт / фото Metropolitan police

      Що відомо про смертельну різанину у Лондоні

      Почалося все у будівлі Гільдії риботорговці "Фішмонгерс Хол", що неподалік Лондонського мосту. Там відбувалася конференція, присвячена реабілітації в'язнів. Убивця взяв участь у ранковій навчальній сесії та відвідав кілька семінарів, де розповів про відбуття терміну за участь у підготовці теракту.

      Близько 14:00 нападник з ножем атакував людей. Його мішенями були студенти та викладачі, які брали участь у конференції.

      Хоча на нападникові був муляж вибухового пристрою, який він погрожував привести в дію, його спробував втихомирити принаймні один чоловік – колишній в'язень, який також був присутній на конференції.

      Хан вибіг з будівлі та кинувся до Лондонського мосту, де ще кілька людей спробували його роззброїти і повалити на землю. Вони використовували для цього вогнегасник і півтораметровий бивень нарвала.

      Незабаром на місце події прибула поліція і відкрила стрілянину.

      Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон на своїй фейсбук-сторінці назвав стрілянину на Лондонському мосту ймовірним терактом. Він також додав, що це страшний інцидент і подякував силовиками за оперативну реакцію.

      Актуально: Королева Єлизавета ІІ прокоментувала смертельну різанину у Лондоні

      Поліція Великої Британії з’ясувала, хто влаштував смертельну різанину 29 листопада на Лондонському мосту. Застреленим чоловіком виявився 28-річний Усман Хан.


      Усман Хан вже раніше був судимий за тероризм / Фото ВВС

      Усмана Хана у 2012 році уже було засуджено за терористичні злочини. Однак він вийшов з в'язниці в грудні 2018 року.

      Правоохоронці намагаються з'ясувати, що спонукало Хана зробити злочин ще раз.

      Водночас, терористична організація "Ісламська держава" вже взяла на себе відповідальність за теракт у Лондоні.

      Дивіться сюжет 24 каналу про теракт у Лондоні:

       

      Оце фігура: 46-річна Кейт Бекінсейл приголомшила пляжними знімками
      сьогодні
      3673
      Автор: Емал Набі
      Теги: Велика Британія Лондон Теракт Ісламська держава
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Чорна п'ятниця, бомонд у гостях в Гордона і пікап Маска
      Северин Трач 1276
      сьогодні , 19:30 За що штрафують водіїв у Києві та скандальна історія в родині священника – відео тижня
      Марія Лелека 405
      сьогодні , 17:00 Бойовикам і російським спецназівцям добряче дісталося: все про перший бій в Донецькому аеропорту
      Леонід Остальцев 1805
      сьогодні , 16:00 Чому фільм "Ціна правди" не лише про минуле, а й про сьогодення
      Блог Соцмережі 401
      сьогодні , 13:40 Що таке ВІЛ, як він передається та коли перетворюється у СНІД
      Анастасія Ковач-Петрушенко 3538
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук