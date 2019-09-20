245 мільярдів підуть на оборону – це не правда: Крамаренко про тонкощі держбюджету-2020
Про зростання мінімальної зарплати, субсидії та інші цифри держбюджету 2020 – у прямому ефірі 24 каналу розповів головний редактор журналу "Деньги.UA" Олександр Крамаренко.
Про проєкт бюджету на 2020 рік
– У проєкті є дуже серйозні цифри, які точно зміняться. Наприклад, по статті РНБО запланована аномально велика цифра. Але ми ж знаємо, що 245,8 мільярда закладено загалом на оборонну сферу. Ці кошти згодом будуть перерозподілені по інших відомствам, але як саме – не зрозуміло.
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– Коли кажуть 245 мільярдів підуть на оборону – це не правда. У тому сенсі, що потрібно розділяти, що Міністерство оборони окремо фінансується, а СБУ – окремо.
На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / інфографіка 24 каналу
Про мінімальні зарплати та субсидії
– Мене непокоїть значне скорочення субсидій на житлово-комунальне господарство. Дуже потрібно, аби держава за кошти платників податків допомагала людям займатись термомодернізацією житла. Щоб потім менше коштів витрачати на опалення.
– До мінімальної зарплатні прив'язано дуже багато платежів, всіляких грошових виплат тощо. Також мінімальна зарплата впливає і на субсидії. Збільшення мінімальної зарплатні пропорційно очікуваним темпам зростання ВВП і цін.
Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / інфографіка 24 каналу