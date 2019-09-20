21:39
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      245 мільярдів підуть на оборону – це не правда: Крамаренко про тонкощі держбюджету-2020

      Актуальне інтерв'ю 31 Читать новость на русском

      Про зростання мінімальної зарплати, субсидії та інші цифри держбюджету 2020 – у прямому ефірі 24 каналу розповів головний редактор журналу "Деньги.UA" Олександр Крамаренко.

      Про проєкт бюджету на 2020 рік

      – У проєкті є дуже серйозні цифри, які точно зміняться. Наприклад, по статті РНБО запланована аномально велика цифра. Але ми ж знаємо, що 245,8 мільярда закладено загалом на оборонну сферу. Ці кошти згодом будуть перерозподілені по інших відомствам, але як саме – не зрозуміло.

      Читайте також: Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

      – Коли кажуть 245 мільярдів підуть на оборону – це не правда. У тому сенсі, що потрібно розділяти, що Міністерство оборони окремо фінансується, а СБУ – окремо.


      На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / інфографіка 24 каналу

      Про мінімальні зарплати та субсидії

      – Мене непокоїть значне скорочення субсидій на житлово-комунальне господарство. Дуже потрібно, аби держава за кошти платників податків допомагала людям займатись термомодернізацією житла. Щоб потім менше коштів витрачати на опалення.

      – До мінімальної зарплатні прив'язано дуже багато платежів, всіляких грошових виплат тощо. Також мінімальна зарплата впливає і на субсидії. Збільшення мінімальної зарплатні пропорційно очікуваним темпам зростання ВВП і цін.


      Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Міносвіти хоче змінити умови вступу в коледжі й технікуми: як відбуватиметься процес
      сьогодні
      6094
      Теги: Новини України Бюджет Гроші Мінімальна зарплата Субсидії Міністерство оборони України СБУ Зарплата РНБО ВВП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      сьогодні , 21:30 Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      Світлана Попова 50
      Почему Путин боится шамана: российские власти арестовали Габышева
      сьогодні , 20:30 Почему Путин боится шамана: российские власти арестовали Габышева
      Іван Яковина 711
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      сьогодні , 20:05 Ринок землі: фермерам – кредити, олігархам – обмеження
      Ірина Поліщук 1056
      Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
      сьогодні , 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
      Анастасія Кушпіт 359
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук