24 канал покаже фільм "Американська мрія. В пошуках правди"

24 канал покаже документальний фільм "Американська мрія. В пошуках правди" режисера Володимира Мули. Телевізійна прем’єра відбудеться в суботу, 28 квітня, о 21:30.

"Американська мрія. В пошуках правди" – це мотивувально-документальна стрічка про життя українців у Сполучених Штатах Америки. Це 8 героїв і 8 історій про те, як воно – в різному віці і за різних обставин приїхати в Америку і почати все з нуля. Усі герої дуже різні – професор університету, відомий футболіст, лікар, юрист, співачка чи винахідник – але усіх їх об’єднує надзвичайна працьовитість і віра в себе.

За словами режисера стрічки Володимира Мули, вони з командою навмисно відшукали у США українців із різних сфер життєдіяльності, щоби довести, що шлях нагору існує і його можливо подолати навіть у несприятливих і дуже некомфортних для себе умовах.

Робота над фільмом тривала близько року. Зйомки картини проходили у чотирьох американських містах – Чикаго, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

У документальній стрічці свої історії розповіли співачка Міка Ньютон, голлівудська акторка Тетяна Родіна, чемпіон MLS Дмитро Коваленко, відомий лікар Юрій Мельник, програміст із Twitter Арсен Костенко, винахідник Вадим Чаленко, професор колумбійського університету Юрій Шевчук, спортивний юрист Олена Жирнова.

До слова, телевізійна прем’єра першого фільму з циклу "Американська мрія" також відбулася на 24 каналі.