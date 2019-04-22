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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      25% голосів на президентських виборах – це фіаско для Порошенка, – нардеп

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      Президент Петро Порошенко отримав майже 25%, натомість його опонент – Володимир Зеленський – 73% голосів. експерти запевняють, що це було не голосування за Зеленського, це була "червона картка" усій владі, каденції Петра Порошенка.

      Про це розповів нардеп від "Самопомочі" Роман Семенуха у прямому ефірі 24 каналу.

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      Він наголосив, що 20 років Порошенко працював на різних державних посадах в Україні, тому українцям потрібно було дивитися не на його обіцянки, а на те, що він робив.

      25% виборців Порошенка, на мою думку, проголосували за нього через страх, який вселяли в образ Зеленського. Тому я переконаний, що це не рівень підтримки Порошенка – це фіаско,
      – відповів Семенуха.

      "Проте українці голосували, навіть знаючи, що Порошенко – олігарх, представник старої системи, бо за часів Януковича був міністром МЗС, є засновником "Партії регіонів". До того ж, кожен львів’янин знає, що це він зробив сміттєву блокаду Львова, але тим не менше, саме ця область найбільше підтримала Порошенка", – прокоментував нардеп.

      Як українці голосували за президента
      Як українці голосували за президента

      Також він наголосив, що були виборчі дільниці у Львові, де явка виборців складала 90%, а це дає йому припустити, що там були серйозні фальсифікації.

      Я не думаю, що Порошенко готовий запропонувати щось нове українському народові. Він має піти в минуле, він не бідна людина і зможе реалізувати себе інших царинах,
      – заявив Семенуха.

      Він зазначив, що цікаво, якими будуть кадрові пропозиції майбутнього президента Володимира Зеленського, особливо хто буде генпрокурором.

      "Безумовно, на сьогодні він не готовий керувати державою, тому на це піде певний час. За каденції Порошенка грабували області, тому є ризики, що всі люди відновляться в команді Зеленського і продовжуватимуть це робити. Але так люди побачать, чи здатен майбутній президент показати інший підхід, про який він говорить", – додав нардеп.

      Які результати виборів президента України?ЦВК вже підрахувала 99,86% голосів після другого туру виборів. Наразі Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,46%. Офіційні результати виборів президента ЦВК планує оголосити після Великодня. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня.

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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