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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      25-літній фанат команди став власником футбольного клубу в Україні

      269 Читать новость на русском
      Дмитро Рогозюк
      Дмитро Рогозюк

      У вінницької "Ниви" змінився президент та власник. Ним став уболівальник команди Дмитро Рогозюк.

      До цього президентом клубу був Василь Вовк, однак він передав усі права на "Ниву" 25-літньому Дмитру Рогозюку.

      "Сьогодні у мене 100 % корпоративних прав на клуб. Тобто я фактично є його засновником, власником. А ось директора у нас поки що немає. Бо триває процес юридичного переоформлення клубу", – розповів Рогозюк у коментарі офіційному сайту клубу.

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      Варто зазначити, що Дмитро має 10-річний досвід фанатської підтримки "Ниви".

      Вперше я прийшов на фанатський сектор у 15 років. Тобто це було майже десять років тому. З того часу завжди вболіваю за нашу команду на трибунах. В ультрас є таке поняття, як заряджаючий. Вперше мене поставили виконувати цю функцію у 18 років. Після того я почав займати ключові позиції у нивівському фанатському середовищі, 
      – розповів новий президент вінницького клубу.

      При цьому Рогозюк заявив, що і надалі планує підтримувати команду саме з фанатського сектора.

      "Я і далі не стоятиму осторонь від фанатського життя, нікуди від нього не відходжу. І, думаю, й надалі спостерігатиму за матчами на трибуні разом з ультрас "Ниви", – підтвердив Рогозюк.

      Зараз новий президент клубу займається вирішенням справ. Серед них і пошук інвесторів та підсилення команди.

      "Поки ми не сформуємо бюджет клубу до кінця сезону, ми не можемо спілкуватися детально із будь-яким гравцем або представником тренерського штабу. Зрозуміло, наразі ведуться перемовини із претендентами на посаду головного тренера "Ниви", із футболістами. Вивчаємо трансферний ринок нашої другої ліги. Але поки що найболючіша тема у клубі – це фінанси. Зважаючи на підсумки нашого діалогу із представниками місцевого бізнесу і влади, будемо розуміти, на що ми можемо розраховувати. В будь-якому випадку впевнені, що клуб вдасться зберегти", – підсумував Рогозюк.

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      Варто зазначити, що Дмитро Рогозюк має вищу освіту. Закінчив Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Навчається в магістратурі Київського національного будівельного університету. Призер чемпіонату країни із фрі-файту (українського національного виду змішаних єдиноборств). Одружений, має однорічну доньку.

      Теги: Спорт Футбол Вінниця
      Джерело: 24 Канал
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