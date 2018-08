25 мільйонів доларів: у Канаді розпочинається найбільший турнір в історії кіберспорту з Dota 2

15 серпня у Канаді стартує The International 2018 – чемпіонат світу з Dota 2, турнір з найбільшими призовими у історії кіберспорту.

У середу, 15 серпня, у Ванкувері (Канада) на Rogers Arena розпочнеться найбільша щорічна подія у світі кіберспорту – The International 2018. 10 днів, 18 команд, 90 кращих гравців світу в Dota 2 змагатимуться за більше, ніж 25 мільйонів доларів та Aegis of Champions (Егіду чемпіонів).





Aegis of Champions – трофей за перемогу на The International 2018

У кіберспортивному світі немає поділу за країнами, тільки умовні географічно-культурні регіони. Цього року на TI представлені 6 таких: Північна та Південна Америки, Південно-Східна Азія, Китай, Європа та СНД. Але на турнірі приймає участь чимало видатних українців, серед яких гравець Роман "Resolut1on" Фомінок (Нікополь), що грає у команді VGJ.Storm зі США та Володимир "No[o]ne" Міненко (Херсон) з команди Virtus.Pro, яка базується у Росії. Загалом, СНД представляє дві команди – вище згадані Virtus.Pro та Winstrike, у обох колективах грають громадяни України.



Роман "Resolut1on" Фомінок



Турнір ділиться на дві частини – груповий етап та плей-офф. 18 команд поділили на 2 групи по 9, а до плей-офф вийде 16 колективів, де вони змагатимуться за системою Double Elimination. Перші матчі відбудуться вже завтра о 19:00 за київським часом, а розклад всього турніру можна подивитись на сайті організаторів. Усі ігри будуть транслюватися тут за допомогою стрімінгового сервісу twitch.tv.



Результати жеребкування групового етапу



Кожного року The Inernational б'є власні рекорди. Наприклад, минулого року призовий фонд складав 24,7 мільйонів доларів. Наразі сума призових невідома, адже вони ростуть з кожною хвилиною. За день до початку турніру він вже складає понад 24 мільйони доларів і вже можна сміливо казати, що за наступні 11 днів Valve точно встановлять новий світовий рекорд. До слова, усі учасники, навіть ті, хто посяде останнє місце, отримають частину від призового фонду, а команда-переможниця збагатиться на 44% від загальної суми.

