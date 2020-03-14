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      2,5 тонни масок знайшли у Борисполі: їх хотіли контрабандою вивезти до Китаю, Італії та Франції

      - Читать новость на русском
      Контрабанда масок з України / ДПСУ

      В аеропорту Борисполя прикордонники знайшли 2,5 тонни масок та інших товарів протиепідеміологічного призначення, які планували потайки відправити до Китаю, Італії та Франції.

      Про це розповіли на офіційному сайті Держприкордонслужби 13 березня. 

      Важливо! Україна закриває кордони: як українцям повернутись додому і що буде з бізнесом

      На тлі проголошення ВООЗ пандемії коронавірусу уряд України ухвалив рішення про обмеження експорту товарів протиепідеміологічного призначення. Це означає, що вивозити з країни, наприклад, медичні маски – не можна, адже вони потрібні й українцям. 

      Попри це прикордонники виявили, що через аеропорт "Бориспіль" намагалися вивезти 1,5 тонни медичних масок та респіраторів. Завантажити їх планували на літаки, що летіли до Китаю та Італії.

      Прикордонники викликали поліцію, щоб далі та зайнялася розслідуванням. А невдовзі виявили ще 2 партії медичних масок вагою близько тонни. Ці маски вже планували відправити до Франції. 


      Прикордонники зупинили спробу контрабанди масок / Фото ДПСУ


      2,5 тонни масок та респіраторів хотіли вивезти з України / Фото ДПСУ

      До теми На кордоні з Польщею прикордонники також знайшли контрабанду – 10 тисяч захисних медичних масок

      У Борисполі виявили величезну партію масок, які хотіли вивезти з України: дивіться відео ДПСУ

      Звернення Зеленського до українців через спалах коронавірусу: відео
      13 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Борисполя Карантин в Україні 2020 Контрабанда Держприкордонслужба Новини України
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