26-річний баскетболіст помер після втрати свідомості під час гри: відео

Баскетболіст американського клубу "Гранд Рапідс Драйв" Зеке Апшоу помер у лікарні, куди був доставлений з серцевим нападом, який стався в матчі Ліги розвитку (NBDL) проти "Лонг-Айленд Нетс".

Про це повідомляється на сторінці клубу Grand Rapids Drive у Twitter.

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Зазначається, що у молодого спортсмена зупинилося серце на останній хвилині поєдинку. На той момент, медики констатували тимчасову зупинку серця.

Баскетболіста одразу ж забрали на носилках та відвезли до лікарні, проте лікарям не вдалося врятувати життя Апшоу, про що повідомила мати баскетболіста.

"Після тривалих зусиль медиків Зак помер об 11:16 ранку. Дякую сім'ї, друзям, товаришам по команді, тренерам та вболівальникам за молитви і підтримку в цей важкий час", – написала вона.

Statement from Jewel Upshaw, Zeke's mother: “After continued efforts from the medical team at Spectrum Health, Zeke made his transition at 11:16 am. To family, friends, teammates, coaches, fans & confidants, thank you for your prayers and support during this most difficult time. pic.twitter.com/1AutFtIFwU — Grand Rapids Drive (@grdrive) 26 березня 2018 р.

Баскетболіст Зеке Апшоу помер після втрати свідомості під час гри – відео