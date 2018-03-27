26-річний баскетболіст помер після втрати свідомості під час гри: відео
Баскетболіст американського клубу "Гранд Рапідс Драйв" Зеке Апшоу помер у лікарні, куди був доставлений з серцевим нападом, який стався в матчі Ліги розвитку (NBDL) проти "Лонг-Айленд Нетс".
Про це повідомляється на сторінці клубу Grand Rapids Drive у Twitter.
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Зазначається, що у молодого спортсмена зупинилося серце на останній хвилині поєдинку. На той момент, медики констатували тимчасову зупинку серця.
Баскетболіста одразу ж забрали на носилках та відвезли до лікарні, проте лікарям не вдалося врятувати життя Апшоу, про що повідомила мати баскетболіста.
"Після тривалих зусиль медиків Зак помер об 11:16 ранку. Дякую сім'ї, друзям, товаришам по команді, тренерам та вболівальникам за молитви і підтримку в цей важкий час", – написала вона.
Баскетболіст Зеке Апшоу помер після втрати свідомості під час гри – відео