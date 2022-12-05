Вибухи у Запоріжжі, нова допомога від Литви: хронологія 285 дня війни

Український народ продовжує свою героїчну боротьбу проти окупантів. Наші захисники та захисниці дають потужний опір ворогу та повертають тимчасово захоплені території.

24 канал детально розповість про основні події дня. Що трапилось на фронті та в тилу протягом 5 грудня – читайте далі.

Що було раніше Хімічна зброя росіян на Сході, звідки приходили листи з вибухівкою: хронологія 284 дня війни

05:25 Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан заявив, що в останні дні температура знизилась і завдяки цьому склалися сприятливі умови для успішного наступу ЗСУ на північному Сході, а саме на напрямку Троїцьке – Сватове – Кремінна.

04:30 Після окупації Маріуполя ворогом, він перетворився на артерію з постачання різного озброєння до Криму, Херсонщини та Донеччини. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що трафік на цьому напрямку шалений. З в'їзду до Маріуполя з боку Росії та до виїзду з міста у будь-який напрямок утворився щільний затор.

02:17 Литва вирішила надати Збройним Силам України боєприпаси для артилерії 155-го калібру. Відповідне рішення схвалило Міноборони країни.

01:37 Російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя. Ворожі ракети влучили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури. Неспокійно було також у Кривому Розі. О 02:11 мер міста Олександр Вілкул повідомив про декілька потужних вибухів.

00:57 Росіяни почали посилено зносити пошкоджені обстрілами будинки в окупованому Маріуполі. Через неробоче водовідведення вулиці міста затопили стічні води.

00:48 Від початку повномасштабної війни загарбники масово депортують у Росію українців з окупованих територій. Їхня кількість вже сягнула щонайменше 2,8 мільйона українців.