28-метровий прапор України з розмахом розгорнули в Одесі: яскраві фото

На Потьомкінських сходах в Одесі близько сотні людей урочисто розгорнули 28-метровий Державний прапор України.

Одесити вкотре не зрадили традиції. На честь державного свята вже 11 рік поспіль розгорнули величезний національний стяг. Люди у вишитому вбранні підійняли символ країни під українську патріотичну музику. Щороку довжина прапора дорівнює кількості років, що виповнюються нашій країні.

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Організатори переконують: це символ шани всім, хто доклав зусилля в боротьбі за свободу українського народу. Мета акції – разом подякувати захисникам незалежності України.

Ми віддаємо пошану людям, які зараз на Донбасі захищають нашу землю, а разом з тим – українські символи. Акцію організовуємо, аби в людях підтримувати патріотичний та бойовий дух! Ця подія демонструє: ми нація, ми єдині, і маємо святкувати державні свята всі разом,

– емоційно висловилась волонтер Катерина Каракатиця.

Цього року в урочистому заході взяли участь кілька десятків бійців Військово-морських сил ЗСУ. Вони тримали в руках синьо-жовті кораблики.

"При піднятті прапора ми наголосили, що 24 українських військових моряки перебувають в російській неволі. Зробили це задля того, аби моряки знали, що ми їх чекаємо на Батьківщині", – сказав боєць Олександр.

Також сьогодні в Одесі розпочався щорічний Вишиванковий фестиваль, який протриває чотири дні. А на центральній алеї, від пам'ятника Дюка до пам'ятника Пушкіну, розгорнувся ярмарок. Там народні майстри та виробники зі всієї країни представили свої творіння: вишиванки, предмети гончарства, прикраси, художні твори і, звичайно, українські смаколики. Триватиме фестиваль до 26 серпня.

Окрім того, у ці дні проводитиметься благодійна акція "Вишиванка – оберіг для дитини", під час якої організатори збиратимуть вишиті сорочки для дітей з притулків та інтернатів Одещини. Для одеситів приготували низку заходів: протягом всього фестивалю на Приморському бульварі та Потьомкінських сходах відбуватиметься насичена розважально-просвітня програма. Гості свята візьмуть участь у традиційних забавах та конкурсах.