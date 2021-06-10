Кинув гранату у людей: 29-річного чоловіка у Харкові арештували – відео

В Основ'янському районі Харкова чоловік підірвав гранату. Йому вже обрали запобіжний захід.

Під час цього інциденту, на жаль, постраждали 5 людей. Серед них були підлітки.

Увага У Харкові чоловік розгулював з гранатою та погрожував дітям підірвати її

Що трапилось

Правоохоронці встановили, що між компанією і 29-літнім чоловіком стався конфлікт. Під час цього він зірвав чеку та кинув у ноги молодикам гранату РГД-5.

Внаслідок вибуху гранати постраждали 5 осіб від 16 до 33 років. Їх з осколковими пораненнями доставили до медичних закладів Харкова,

– мовиться у повідомленні.

Серед постраждалих було двоє підлітків – 16 і 17 років.

Правопорушником виявився інший 27-річний місцевий житель.

Чоловіку обрали запобіжний захід

Напередодні, 9 червня, у місцевих телеграм-каналах були повідомлення про те, що у Харкові помітили чоловіка, який розгулював з предметом, схожим на гранату. Очевидці розповіли, що він погрожував дітям підірвати її.

Ухвалою судді Червонозаводського районного суду Харкова зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Його підозрюють у замаху на вбивство при обтяжуючих обставинах.

До словами, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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