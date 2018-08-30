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294 зниклих безвісти, 1000 неідентифікованих тіл, – "Червоний Хрест" про війну на Донбасі

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"Червоний Хрест" про війну на Донбасі
"Червоний Хрест" про війну на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Україна ідентифікувала 294 людини, які зникли безвісти на Донбасі – їх розшукуватимуть. Закон України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" забезпечує пошуки людини до тих пір, поки не встановлять її місце перебування чи поховання. Досі людина вважалася померлою, якщо її не знайшли протягом трьох років.

Про це повідомило HROMADSKE.

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Віце-спікер Ірина Геращенко на прес-конференції повідомила, що на переговорах в Мінську немає жодного прогресу щодо пошуку зниклих безвісти через позицію Росії, оскільки долучення Росії до цього процесу означало б її визнання в участі у війні на Донбасі. Тож Україна займається цим питанням самостійно, і для розшуку зниклих безвісти на війні осіб планують створити спеціальну комісію. 

Міжнародний Комітет "Червоного Хреста" позитивно оцінив кроки України у напрямі розшуку зниклих безвісти. А прес-секретар комітету Міладін Богетич заявив, що у моргах та похованнях без встановлення особи загиблого міститься понад 1000 тіл.

Процес ідентифікації і ДНК-аналізів триває, але, на жаль, до сих пір дуже повільно. Тисяча невпізнаних тіл – це велика кількість, і інші великі країни світу, якби потрапили у таку ситуацію, теж мали б проблеми з ідентифікацією такої великої кількості тіл,
– сказав прес-секретар.

За даними "Червоного Хреста" з початку конфлікту на Донбасі зникло щонайменше півтори тисячі людей. До організації звернулися 700 сімей, які шукають своїх рідних.

Нагадаємо, 29 серпня 2018 року у Києві встановили електронний термінал з Книгою пам'яті, в якій усі військовослужбовці і добровольці, які загинули під час війни на Сході України.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Ірина Геращенко Жертви Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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