29,5 гривні за долар і кожен 10-й безробітний: уряд суттєво змінив економічні прогнози на 2020-й

Уряд Шмигаля у проєкт правок до державного бюджету 2020 року, спровокованих епідемією COVID-19, вніс гірші прогнози щодо макроекономічних показників. Мовиться, зокрема, про інфляцію, курс гривні та безробіття.

​​Під час розробки змін до бюджету уряд оновив макроекономічний прогноз та затвердив нові цифри на засіданні у неділю, 29 березня. Про це розповів у своєму телеграм-каналі голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль.

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Він уточнив, що фахівці Мінекономіки консультувалися для визначення цих цифр з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ і незалежними аналітичними організаціями.

Головні макроекономічні показники на 2020: що змінилося

Номінальний ВВП України Кабмін прогнозує на рівні 4 трильйонів гривень (раніше – 4,5 трильйона).

України Кабмін прогнозує на рівні 4 трильйонів гривень (раніше – 4,5 трильйона). Зростання інфляції очікують до 8,7% (раніше прогнозували 5,5%).

очікують до 8,7% (раніше прогнозували 5,5%). Закладають у бюджет підвищення середньорічного курсу гривні до 29,5 гривні за долар (раніше – 27 гривень за долар).

до 29,5 гривні за долар (раніше – 27 гривень за долар). Майже кожен десятий українець, ймовірно, буде без роботи: показник безробіття становитиме 9,4% (раніше – 8,1%).

становитиме 9,4% (раніше – 8,1%). Планку середньомісячної зарплати знизили 12,5 тисячі гривень до 11 тисяч гривень (з урахуванням інфляції ця цифра відповідає рівню 2019 року).

Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації,

– підсумував Шмигаль.



Зміни макроекономічних показників у бюджеті України / Дані Кабміну

Зміни до бюджету Рада планує розглядати на позачерговому засіданні вже у понеділок, 30 березня.