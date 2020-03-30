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      29,5 гривні за долар і кожен 10-й безробітний: уряд суттєво змінив економічні прогнози на 2020-й

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      Уряд Шмигаля змінив макроекономічні показники / Фінбаланс

      Уряд Шмигаля у проєкт правок до державного бюджету 2020 року, спровокованих епідемією COVID-19, вніс гірші прогнози щодо макроекономічних показників. Мовиться, зокрема, про інфляцію, курс гривні та безробіття.

      ​​Під час розробки змін до бюджету уряд оновив макроекономічний прогноз та затвердив нові цифри на засіданні у неділю, 29 березня. Про це розповів у своєму телеграм-каналі голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль.

      Зверніть увагу Позачергове засідання Верховної Ради 30 березня: де проведуть та що розглядатимуть

      Він уточнив, що фахівці Мінекономіки консультувалися для визначення цих цифр з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ і незалежними аналітичними організаціями.

      Головні макроекономічні показники на 2020: що змінилося

      • Номінальний ВВП України Кабмін прогнозує на рівні 4 трильйонів гривень (раніше – 4,5 трильйона).
      • Зростання інфляції очікують до 8,7% (раніше прогнозували 5,5%).
      • Закладають у бюджет підвищення середньорічного курсу гривні до 29,5 гривні за долар (раніше – 27 гривень за долар).
      • Майже кожен десятий українець, ймовірно, буде без роботи: показник безробіття становитиме 9,4% (раніше – 8,1%).
      • Планку середньомісячної зарплати знизили 12,5 тисячі гривень до 11 тисяч гривень (з урахуванням інфляції ця цифра відповідає рівню 2019 року).

      Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації,
      – підсумував Шмигаль. 


      Зміни макроекономічних показників у бюджеті України / Дані Кабміну

      Зміни до бюджету Рада планує розглядати на позачерговому засіданні вже у понеділок, 30 березня.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Зарплата ВВП Безробіття Курси валют Інфляція Денис Шмигаль Бюджет 2020 Кабінет Міністрів України Новини України
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