29-річна коханка Петросяна вагітна від гумориста, – ЗМІ

Російська гумористка Олена Степаненко офіційно подала на розлучення з чоловіком Євгеном Петросяном. Однак, що саме стало причиною розлучення подружжя гумористів, наразі не афішують. У ЗМІ наголошують, що, ймовірно, це сталось через 29-річну коханку Петросяна Тетяну Брухунову.

Як повідомляється, журналісти видання "Комсомольская правда" поспілкувалися з сусідами дівчини. Вони підозрюють, що коханка 72-річного Євгена Петросяна завагітніла від нього.

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"Сусіди кажуть, що Таня вагітна. Начебто її мати комусь проговорилася, мовляв, не знає, як до такої ситуації ставитися", – розповів мешканець будинку, де виросла Брухунова.



Тетяна Брухунова

Цікаво, що колишні однокласники коханки Євгена Петросяна відверто називають дівчину "сірою мишкою".

"У неї сім'я інтелігентна, і вона сама завжди тиха, скромна. На дискотеках, гучних вечірках жодного разу її не бачила. З хлопчиками теж великої дружби не водила, навіть в старших класах ні з ким не зустрічалася", – зазначила ровесниця Брухунової Анастасія.

Дивіться відео з Петросяном і Брухуновою: