20:41
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
28°C 14°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

29-річна зірка "Ранеток" зробила пластичну операцію: фото

347 Читать новость на русском
Олена Третьякова
Олена Третьякова / Instagram

Колишня бас-гітаристка російського гурту Ранетки Олена Третьякова кардинально змінила імідж протягом останніх десяти років. Дівчина значно схудла, а також перенесла пластичну операцію на носі.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Українська співачка відверто розповіла про свої пластичні операції

Третьякова наголосила, що їй лише виправляли перегородку, а не робили ринопластику.

"Сьогодні був перший огляд після операції, на якому я успішно "попливла". Ніколи не думала, що непритомність – це моє. В результаті мені зробили укол, взяли ще раз кров на аналізи і продовжили лікарняний. "Ліжковий режим, Олена!" – суворо сказала лікар. Операція у мене була по виправленню перегородки, яка була викривлена з двох сторін", – прокоментувала Олена.

 

Сегодня был первый осмотр после операции, на котором я успешно "поплыла". Никогда не думала, что обмороки - это мое. В результате мне сделали укол, взяли еще раз кровь на анализы и продлили больничный. "Постельный режим, Лена!" - строго сказала врач - "Ты и так слабенькая! Жирка-то нет!" Видела бы она мой поплывший рельеф... Ну не об этом!⠀ Обещала вам рассказать, ЧТО и ПОЧЕМУ я делала, НО зачем писать, если можно выпустить видео на нашем канале и подробно рассказать обо всем? Еще и показать кадры, где я спустя пару часов после наркоза. Видео выйдет завтра, завтра же порадую вас новым розыгрышем, чтобы вам не было скучно в период моего восстановления.⠀ Пока могу сказать, что операция у меня была по исправлению перегородки, которая была искривлена с двух сторон. Вы уже поняли, что я победитель по жизни, да? Фото, кстати, с фильтром из-за побочного эффекта на препараты в виде дичайшей сыпи. Класс!⠀ Пойду я соблюдать свой постельный режим... Кстати, кто сегодня будет смотреть матч Россия - Египет? Как думаете, какой счет будет в этот раз?⠀ Хомяк с опухшим носом обнимает вас!⠀ ⠀ #изжизнидевочкилены #победительпожизни

Допис, поширений БЫВШАЯ ПАЦАНКА ИЗ «РАНЕТОК» (@_lenatretyakova_)

 

Теги: Здорове життя Новини Росії Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
сьогодні, 20:00 Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
Роман Семенуха 87
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сьогодні, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 393
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сьогодні, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 879
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сьогодні, 16:03 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 620
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук