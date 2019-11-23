2 мільйони пасажирів за рік: неймовірним досягненням відзначилися у Львові

Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького вперше в історії вдалося подолати позначку в 2 мільйони пасажирів у рік. А досягнуло летовище такого показника за трохи більше ніж 11 місяців 2019 року.

22 листопада львівський аеропорт зустрів 2-мільйонного пасажира. Урочистості з цієї нагоди відбулися у терміналі "А". На захід завітали перші особи міста та області, зокрема міський голова Львова Андрій Садовий, передає пресслужба аеропорту.

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Двомільйонним пасажиром став малюк на ім‘я Соломон. Хлопчику виповнилося лише 4 місяці. Малюк прилетів з батьками – Самуїлом і Ілоною – літаком компанії Wizzair з Дортмунда.

Дуже гарно, що саме ви стали нашими ювілейними пасажирами. Коли ми побачили вас на трапі, ви посміхнулись і помахали нам у відповідь – стало зрозуміло, що саме ви – наші герої сьогодні. Ви, дорослі, символізуєте наші повні два мільйони, а маленький Соломон – це перспективи та ріст аеропорту до третього мільйона,

– зазначила генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська.

Львівський аеропорт зустрів 2-мільйонного пасажира: як це було

Щасливі пасажири отримали цінні подарунки, зокрема:

– сертифікат від авіакомпанії Sky Up на двох для перельоту Львів – Шарджа – Львів у будь-який зручний час до 31 березня 2020 року,

– від компанія "Авіація Галичини" унікальні поло, які було виготовлено спеціально до цієї події, а

– від готелю Leopolis сертифікат на проживання на час перебування у Львові.

Крім того, аеропорт почастував щасливців кавою та святковим тортом у неофіційній домашній обстановці.

Зауважимо, що львівський аеропорт обслужив мільйонного пасажира ще в липні. Тоді символічним героєм став 4-річний Максим Захарія, який відправлявся разом з батьками, Тетяною та Ігорем, у Краків рейсом авіакомпанії Ryanair.

Цього року приріст пасажиропотоку становить 42%. Наступного року керівництво летовища планує розвиватися не гірше – на рівні 30-40%. До прикладу, у 2015 році аеропорт досяг річного пасажиропотоку лише у 500 тисяч. Загалом, на кінець року пасажиропотік аеропорту може сягнути майже 2,2 мільйонів осіб з приростом у близько 40%, що є рекордним для українських летовищ.

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Вперше ж аеропорт "Львів" подолав поділку у 1 мільйон пасажирів 1 грудня 2017 році. Тоді щасливицею стала Вікторія Ревуцька з Ковеля, яка відправлялася рейсом Львів – Бориспіль авіакомпанії МАУ. У 2018 році мільйонною пасажиркою стала львів’янка Анна Дронь. Вона прибула рейсом Берлін – Львів авіакомпанії Wizz Air.