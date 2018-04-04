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Адель одружила пару геїв

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Адель одружила пару геїв
Адель одружила пару геїв / Billboard

Британська співачка Адель отримала спеціальну посвяту та одружила пару геїв. Співачка у своєму будинку провела церемонію одруження для Пола Дрейтона та Алана Карра.

Виконавиця одружила свого друга, комедійного актора Алана Карра з його бойфрендом Полом Дрейтоном.

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Під час ранкового шоу Алан Карр розповів, як минула церемонія одруження у саду будинку Адель у Лос-Анджелесі, повідомляє DailyMail.

"Так, це сталося в січні. Ми одружилися на задньому дворі будинку Адель у Лос-Анджелесі", – зізнався Карр.

#pride What to wear? What to wear?

Допис, поширений Alan Carr (@chattyman)


Із його слів, співачка забажала зробити цей день для них із коханим справді особливим.

"Вона отримала посвяту і одружила нас. Вона найдобріша, наймиліша. Вона заспівала для нашого першого танцю. Це був найкращий день мого життя. Це було мило. Я хочу розповісти всім. Вона сама ніколи не розкаже, тому що вона така особистість. Квіти, їжа з трьох страв, вона сама все спланувала", – додав комік.

Теги: LifeStyle Музика ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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