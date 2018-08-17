Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили

Таких як він є небагато. Справжній, щирий. Сьогодні Андрієві Кузьменку мало б виповнитися 50. Та 3,5 роки тому він загинув у ДТП. Ми досі слухаємо його пісні і будемо слухати ще довго. Та це далеко не усі його таланти. Ким ще був Кузьма і кого ми втратили?

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Музикант



"Скрябін" на сцені

Попри те, що в дитинстві Андрій мріяв стати водієм сміттєвоза, а за освітою він стоматолог, його життя – музика. Саме у цій сфері він прославився найбільше.

Усе життя Кузьми тісно пов’язане з гуртом "Скрябін". Група з’явилася у далекому 89-му. Вперше виступила у військовій частині 1991 року. Андрій був єдиним постійним учасником. У 2000 Андрій посварився з учасником групи Ростиславом Домішевським (Роєм). За два роки Роя вигнали зі "Скрябіна", а ще за рік пішов Сергій Гера (Шура).

Я повиганяв тих нероб,

— прокоментував Кузьма.

З цього часу він сам взявся за групу. Почав творити іншу музику.

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Телеведучий



Андрій Кузьменко на програмі "Шанс"

З такою харизмою і почуттям гумору, як в Кузьми, було важко не потрапити на телебачення.

З 2000 по 2002 він був ведучим власного хіт-параду "Гаряча сімка". Однак, це був лише старт його кар’єри телеведучого. У 2003 він став ведучим програми "Шанс" і "Шиканемо", які свого часу мали дуже непогані рейтинги.

Також у 2015-му він був членом журі у музичному шоу "Співай як зірка". Загинув усього через кілька тижнів після зйомки у фіналі проекту.

Крім того, Кузьма пробував себе кілька раз у ролі актора. Знімався у кількох новорічних фільмах, виконав епізодичну роль у серіалі "Леся + Рома".

Письменник

Він вмів писати. І ми говоримо не лише про саркастичні і геніальні тексти пісень. Андрій – автор кількох книжок.

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У 2006 вийшла його перша книжка "Я, Побєда і Берлін". Її перевидавали кілька раз. Крім того у його бібліографію входять: "Місто, в якому не ходять гроші" (2006), "Я, Паштєт і Армія" (2014), "Я, Шонік і Шпіцберген" (2015), "Поезії" (2016), "К'юр, Крим і Я" (незакінчена).

Крім того, він був членом журі літературної премії "Книга року ВВС".

Продюсер

Кузьма вміє просувати не лише свою творчість. Він проявив себе як талановитий продюсер.

У 2009 році він створив гурт "Пающіє труси", які висміюють усю попсову естраду, будучи її частиною.

Також саме Андрій Кузьменко допоміг здобути популярність "Дзідзьо".

У 2014-му він запустив власне інтернет-радіо "S.R.A.K.A.— Своє Радіо Андрія КузьменкА".

Політик

Будьмо відверті, з політичною кар’єрою у Кузьми не дуже склалося. У 2002-му він спробував себе у політичній ролі й увійшов до виборчого блоку "Команда Озимого Покоління" правого спрямування. З цим пов’язане створення альбому "Озимі люди" та пісні.

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У 2004 під час Помаранчевої революції у бік Кузьми летіли звинувачення через агітацію за Віктора Януковича. Але це не була його позиція. У нього був підписаний контракт з "Інтером", згідно з яким він мусив брати участь у всіх акціях каналу. Разом з тим Кузьма заявив пізніше, що вже тоді Ющенко не був для нього позитивним героєм.

Громадський діяч

Хоча політик з Кузьми вийшов ніякий, його громадянська позиція завжди була чітка. Він ніколи не вірив політикам: ні владі, ні опозиції.

Тож підтримуючи Євромайдан, він чітко наголошував, що підтримує людей, а не "лідерів Майдану", як називали себе тодішні опозиціонери.

Підтримував Кузьма і військових в АТО. Він відверто говорив: "З мене вояка такий-сякий. А в тилу я досить потужний чувак". Він і давав гроші, і їздив підтримувати своїми піснями.

З мене вояка такий-сякий. З моїми грижами, вирізаними мізками, я там буду рівно півгодини і на тому закінчиться моя бравада військова. А в тилу я досить потужний чувак

Незадовго до трагічної загибелі Андрій дав інтерв’ю з досить різкою критикою влади.

Ми пам’ятаємо тебе, Кузьма!

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