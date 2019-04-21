Курйози на виборах президента України: фото і відео

Голосування у другому турі виборів президента України не минає без пригод та курйозних моментів. 24 канал зібрав в одному матеріалі всі найцікавіші та найсмішніші події в день голосування.

Пригоди з бюлетенями

Дивіться також: Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі

У другому турі виборів, як і в першому, не обійшлося без пригод із бюлетенями. Так, у Кривому Розі п’яна жінка намагалася з’їсти свій бюлетень. Інцидент стався на виборчій дільниці №121507 (округ №33), повідомила член виборчої комісії Інна Іванченко. Члени комісії встигли вихопити частину бюлетеня з рота жінки.

Ще одна нетвереза пані прийшла голосувати у Дніпрі. Але додому вона так і не дійшла – задрімала на сонечку.

Дивіться відео, як у Дніпрі намагалась проголосувати п'яна жінка:

А в Нікополі на Дніпропетровщині п’яний чоловік пожартував про замінування виборчої дільниці №120791. Спершу чоловік після декількох невдалих жартів отримав бюлетень і зайшов у кабінку для голосування. А на виході з кабінки чоловік демонстративно кинув на підлогу рюкзак і заявив, що там бомба. Виявилося, що це був жарт.

Дивіться відео, як п'яний чоловік пожартував про замінування виборчої дільниці:

В Івано-Франківську хтось із виборців написав на бюлетені "SOS". Такий бюлетень вважається зіпсованим.

А в Полтаві виборці приходять на дільниці з чотирилапими друзями.