Кілька днів тому в Одеській області сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь в одному з парків Рені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.

Що відомо про стрілянину у парку Одещини?

Так, днями на гарячу лінію поліції Одещини надійшло повідомлення, що в парку невідомий чоловік здійснив постріл у бік відпочивальників. Жінка розповіла, що серед них був її 13-річний син. Люди не постраждали, але налякалися.

На місце негайно прибули правоохоронці. Вони затримали стрілка, який намагався втекти. У нього вилучили пістолет, попередньо травмат, а також стріляну кульку. Їх скерували на експертні дослідження.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник житель сусідньої області. Перебуваючи у стані сп’яніння, під час прогулянки він вистрілив із пістолета безпідставно, аби налякати громадян. Затриманий пояснив, що в усьому винен алкоголь,

– зазначили у поліції.

Фігуранту повідомили про підозру в хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.