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      30 років по тому: в Україні вшановують пам'ять полеглих у війні в Афганістані

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      Значна роль військових в Афганістані була звичною для азійської країни
      Значна роль військових в Афганістані була звичною для азійської країни / fishki.net

      15 лютого 1989 року Радянський Союз під тиском міжнародної спільноти вивів свої війська з Афганістану, який намагався підпорядкувати собі впродовж 10 років.

      Лише за офіційними підрахунками у війні в Афганістані загинули понад два мільйони мирних мешканців та 15 тисяч радянських солдатів, кожен шостий з них – українець.

      Читайте також: Влада Афганістану перенесла президентські вибори: відома причина

      Хоч Україна й визнала війну в Афганістані окупаційною, та українці, які брали в ній участь, все одно прирівняні до учасників бойових дій, а пам'ятники учасникам війни в Середній Азії не підпали до пунктів Закону про декомунізацію.

      Як почалася війна? Це була повномасштабна збройна агресія Радянського Союзу проти суверенного Афганістану під приводом боротьби з моджахедами. Розпочалась у грудні 1979 року нападом спецпідрозділів КДБ СРСР на президентський палац у Кабулі й вбивством президента країни Хафізулли Аміна і його оточення. 

      15 лютого в Україні відзначають "День вшанування учасників бойових дій на території інших держав". Полеглих солдат, які стали жертвами комуністичного режиму, завжди згадують та вшановують біля пам'ятника воїнам-афганцям у Києві.

      Дивіться відео: як вшановують пам'ять бійців-афганців у столиці

      Самі ж військові, які фактично воювали за амбіції Союзу, тепер переосмислюють події 30-річної давнини. 

      Мені було 18, коли я потрапив у Афганістан. Спочатку переповнювала гордість, та коли ми побачили ті всі жахи, які там коїлися, вся романтика зникла,
      – зазначив Анатолій Дроздов, один із ветеранів війни.

      "Я свято вірив, що ми йдемо захищати рубежі Радянського союзу. Зараз, з плином часу, я розумію, що це була агресивна війна, і зовсім не наша", – розповів ще один учасник бойових дій Сергій Тріскач. 

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      Теги: Новини України Історія Афганістан Війна Жертви Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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