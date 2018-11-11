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      30 сімей можуть лишитися без дому: на Київщині будинок із мешканцями хочуть продати на аукціоні

      165 Читать новость на русском

      На Київщині 30 сімей можуть залишитись без даху над головою. Забудовник, аби зменшити витрати, хотів обійти закон. Тому тепер ділянка, де зведена багатоповерхівка арештована, а квартири, які за законом належать людям, хочуть продати на аукціоні.

      Чотири роки тому один із мешканців цього будинку Ігор інвестував гроші у зведення будинку в Броварах. Тоді віддав за квартиру під Києвом більше 300 тисяч гривень.

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      Будинок звели ще два роки тому, і мешканці почали облаштувати власні оселі. Однак, в експлуатацію дім так і не здали. Виявилося, що за документами, це не багатоквартирний, а індивідуальний житловий будинок.

      Забудовник продавав не квартири, а частки житлового будинку, точніше по 1/24-ій частині житлового будинку. Якщо подивитись нотаріально – у людини є площа зареєстрована 40 квадратів, а де вона – невідомо,
      – відповів начальник управління, інспекції та контролю Броварської міськради Богдан Мельниченко.

      До того ж збудували дім неякісно. Експерти з міської ради визнали його непридатним для життя. Так і живуть люди у будинку-привиді, без централізованої каналізації, газу. Не мали б і електрики, якби не домовилися з сусідами протягнути від них провід.

      А нещодавно на дверях з'явилося оголошення, що ділянка, на якій розташований будинок, арештована через борги забудовника. Землю планують продати на торгах. Разом із домом. Адже офіційно його не існує – зареєстрований як недобудова.

      Будинок у Броварах, яких хочуть продати як ділянку з недобудовою
      Будинок у Броварах, яких хочуть продати як ділянку з недобудовою

      Мешканці будинку по вулиці Княжицької звернулись до поліції. Аби на них звернули увагу, перекрили дорогу від Броварів на Київ.

      Забудовник – Михайло Серпокрилов – відомий у Броварах, звів декілька будинків, і всі з порушеннями. І попри це, продовжує будувати, і продавати квартири. На контакт забудовник не виходить, а коли мешканці бачили його в останнє, він запевняв, що все вирішить.

      Люди перекрили дорогу, щоб на них звернули увагу
      Люди перекрили дорогу, щоб на них звернули увагу

      З такими проблемами може зіштовхнутися кожен, хто інвестує в будинок, який ще тільки починають зводити, кажуть юристи. Це найдешевший спосіб купити квартиру, але й ризиків бути ошуканим більше. Експерти кажуть: лише на Київщині близько 20% новобудов проблемні.

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      Повернути витрачені кошти у таких ситуаціях майже неможливо. Жителям будинку-привиду у Броварах експерти радять подавати до суду. Щоб змусити забудовника перереєструвати дім з індивідуального у багатоквартирний і таки завершити будівництво.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Будівництво Новини Києва Аукціон Гроші
      Джерело: 24 канал
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