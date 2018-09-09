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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

30 тисяч хасидів прибуло до Умані, аби відзначити Єврейський Новий рік: відео святкування

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А в Умані у розпалі святкування іудейського Нового року. Цьогоріч Рош Гашана відзначатимуть з 9 до 11 вересня. До міста вже прибули 25 тисяч паломників. І як тільки зайде сонце, вони мають розпочати святкування.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Надія Захарченко.

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Євреї зустрічають 5779-й Новий рік. В Умань святкувати приїхало майже 30 тисяч паломників. Опівдні відбулась молитва. Хасиди просили про мир та добробут на усій планеті. У цей час євреям потрібно проаналізувати свої вчинки за попередній рік і підготуватися до початку нового року.

Традиційно, весь мікрорайон перетворився на суцільну пішохідну зону, яка вщент заповнена людьми. Хасиди масово скуповують сувенірну продукцію, свеніри з дерева та хутра, книги, предмети одягу, золоті прикраси, іграшки, напої. Окрім цього вони беруть участь у різноманітних конкурсах, танцюють, співають.

За порядком у місті посилено стежать правоохоронці. Цьогоріч з усіх областей України поліціянтів більше ніж півтисячі, допомагають їм і 20 ізраїльських поліцейських. Минулі роки в Умані під час святкування не обходилось без інцидентів. Минулоріч навіть вибух зафіксували. Наразі правоохоронці кажуть, що наразі все спокійно, вони працюють у штатному режимі. Ніяких гучних чи масових інцидентів не відбулося. 

 

Теги: Новини України Хасиди в Умані Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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