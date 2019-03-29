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      31 березня – історичний день, що змінить майбутнє України, – Юлія Тимошенко

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      Юлія Тимошенко під час акції єднання "Україна обирає зміни"
      Юлія Тимошенко під час акції єднання "Україна обирає зміни" / ba.org.ua

      31 березня для України – це історичний момент. Об’єднавши сили та зробивши правильний крок наше покоління повинно дати бій чинній системі влади та обрати шлях у світле і щасливе майбутнє.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час акції єднання "Україна обирає зміни", яка одночасно проходила на Михайлівській площі у Києві, на Соборній площі в Маріуполі та на площі перед університетом ім. Івана Франка у Львові. Про це йдеться на сайті партії.

      Це унікальний момент, що на сотні років може визначити майбутнє України та кожного з нас. Такі моменти в житті кожної нації час від часу наступають. Нації або реалізовують цей шанс і можливість, або його втрачають. Я переконана, що наш шанс буде реалізовано. І ми з вами – наше покоління – несемо відповідальність перед нашими нащадками, яку країну ми передамо дітям: успішну чи таку, як зараз; європейську, мирну чи у війні та корупції. Наше покоління зобов’язано зробити свою роботу. І ми її зробимо,
      – наголосила лідер "Батьківщини".

      Кандидат у Президенти зазначила, що за останні місяці вона об’їхала всю Україну: від Сходу до Заходу, де побачила та поспілкувалась з тисячами людей. Усі вони, наголосила голова партії, чекають на зміни в країні: "Україна сильна та здатна пройти випробування і вийти на шлях процвітання".

      Для того щоб закінчити епоху руїн і розпочати епоху відродження та становлення України, Юлією Тимошенко був ініційований та розроблений разом із кращими фахівцями Новий курс – покроковий план дій, чітка стратегія розвитку, яка інвентаризує всі наші ресурси і прокладає шлях, щоб наступні роки були переможними.

      За словами Юлії Тимошенко, об’єднавши наші зусилля, ми побудуємо красиву державу, у якій кожен захоче жити.

      "У нас є шлях, національний план, світла і чітка надія. Об’єднавшись, ми зможемо показати високий клас, як перемагати і йти вперед", – переконана лідер партії.

      Нагадаємо, під час акції єднання кандидата у Президенти України Юлію Тимошенко підтримали голова Спілки власників житла України Олексій Кучеренко, волонтер, правник, громадський активіст Геннадій Друзенко, ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов та українські військові, перший президент України Леонід Кравчук та кандидат у президенти Сергій Тарута, який нещодавно заявив про підтримку лідера "Батьківщини".

      Загалом у акції взяло участь близько 30 тисяч людей.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
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