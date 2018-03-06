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"33" голоса "за" Павелка і "0" за Суркіса: стали відомі підсумки голосування у ФФУ

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Григорій Суркіс
Григорій Суркіс / dynamo.kiev.ua

Президент ФФУ Андрій Павелко обраний кандидатом в члени Виконкому УЄФА від Федерації футболу України.

Чинний керівник Федерації отримав повну підтримку Виконкому ФФУ. Відразу 33 колективних члени запропонували кандидатуру Андрія Павелко до Виконкому УЄФА, повідомляє наш кореспондент. Нинішній представник України в керівництві УЄФА – Григорій Суркіс, термін повноважень якого закінчується вже в наступному році, не отримав жодного голосу.

Оскільки кандидатуру Павелко підтримали 33 колективних члена ФФУ із 43, Григорій Суркіс позбувся навіть теоретичних шансів на переобрання в УЄФА в 2019 році.

Нагадаємо, що загроза відставки з поста віце-президента УЄФА нависла над Григорієм Суркісом ще в лютому 2017 року. Тоді Виконавчий комітет УЄФА схвалив ряд адміністративних реформ, запропонованих президентом Александером Чеферіним. Зокрема – обмеження максимального терміну повноважень президента і членів виконкому УЄФА трьома термінами по чотири роки (12 років в цілому). Григорій Суркіс є членом виконкому УЄФА з 2004 року. Таким чином, він перебуває на цій посаді вже 14 років, що суперечить новим правилам.

Теги: Новини України УЄФА
Джерело: 24 Канал
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