34 дні пошуків: в Амазонських лісах знайшли живими зниклих жінку та 3 її дітей – фото

Сорокарічна жінка та троє її дітей місяць виживали у лісах Амазонії. Сім’я заблукала під час відпочинку на дикій природі: зійшли зі стежин, та не змогли відшукати правильний шлях назад.

Аби вижити мама та троє її дітей харчувалися ягодами. Найменшій дитині – всього 10 років, двом старшим – 12 та 14 років відповідно. Про дивовижний порятунок сімейства інформує Daily Mail.

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За місяць сімейство примандрувало з Колумбії до кордону з Перу, де на них натрапило місцеве плем’я Секоя. Саме його члени сконтактували з рятувальниками Перу.

Увесь цей час за пошуками членів своєї сім’ї ретельно слідкував батько. Він зустрів рідних зі сльозами на очах. Востаннє він бачив дружину та дітей ще торік – 19 грудня, у день їх зникнення.



Чоловік обіймає врятовану дружину/ фото CEN



Сльози щастя/ фото CEN

Мама з дітьми йшли за течією річки Путумайо, сподіваючись вийти до людного місця. Їм це врешті вдалося зробити.

Ми протрималися пів години без питної води, а потім знепритомніли. Ми мали весь час пити воду, бо без неї дівчата не могли ходити,

– розповіла врятована жінка про епізод із вимушених мандрів.

Мати також підтвердила, що вони їли дикі фрукти та все, що могли знайти протягом 34 днів.



Врятована дитина на ношах/ фото CEN



Врятоване дитя/ фото CEN



Мама і діти страждають від зневоднення, їх госпіталізували/ фото CEN

Туристів доправили в лікарню із симптомами недоїдання та незначними травмами. На фото видно, як змарніли люди, проте медики запевняють: вони швидко відновляться.



Дивовижний порятунок сімейства/ фото CEN

У цьому районі знайшли сім'ю

Чому людей так довго не могли знайти? Бо територія амазонського дощового лісу має площу у майже 7 мільйонів кілометрів квадратних. Ця ділянка поділена між 9 країнами: Бразилією, Колумбією, Перу, Венесуелою, Еквадором, Болівією, Гаяною, Суринамом і Французькою Гвіаною. Це – найбільший лісовий масив на планеті, у якому подекуди ще ніколи не ступала нога людини.