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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      34 судді не прийшли на кваліфікаційне оцінювання: усі захворіли в один день

      417 Читать новость на русском
      Судді
      Судді / vesti-ukr.com

      Не з’явилися на обов'язкове кваліфікаційне оцінювання судді Окружного адміністративного суду Києва. Одними з них є голова Павло Вовк та судді, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку".

      На кваліфікаційне оцінювання прийшло тільки сім суддів, а 34 – ні. Про це повідомило "Громадське".

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      Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів розповів, що неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали 34 довідки про хворобу.

      Вища кваліфікаційна комісія суддів
      Кваліфікаційне оцінювання суддів

      Вища кваліфікаційна комісія не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки. Тому така причина є поважною і для цих суддів призначено новий день складання іспиту,
      — додав секретар палати з питань добору і публічної служби Михайло Макарчук.

      Роман Маселко, який є членом Громадської ради доброчесності, оприлюднив перелік суддів, які не з’явилися на кваліфікаційне оцінювання.

      Вища кваліфікаційна комісія суддів
      Заява Вищої кваліфікаційної комісії суддів

      Вища кваліфікаційна комісія суддів
      Список суддів, які не з'явилися

      Тепер судді Окружного адмінсуду Києва мають прийти для складання іспиту 21 травня.

      blog_ava
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      Теги: Судді Новини України Новини політики Вища рада правосуддя
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