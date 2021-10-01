35 років замість всього життя: який механізм звільнення довічно засуджених

Наразі українське законодавство не передбачає дострокове звільнення довічно ув'язнених. Однак Верховна Рада може розглянути створення такого механізму вже до кінця 2021 року.

Як розповіла омбудсменка Людмила Денісова, після цього українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ.

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Механізм звільнення довічно засуджених

Законодавчі зміни припускають, що злочинець повинен підготувати план своєї реінтеграції в суспільство. Згодом він може подати до суду клопотання про скорочення терміну ув'язнення. Щоправда, зробити це можливо лише після 15 років відсидки.

Тоді термін може бути скорочений до 15 – 20 років. Виходить, що в цілому при будь-якому вдалому розвитку подій ув'язнений пробуде під вартою не менше 30 – 35 років. Правозахисники вбачають у цьому основну проблему, адже 35 років – значний термін для ув'язненого.

У світлі рішення КСУ треба цей законопроєкт переробляти, тому що там немає взагалі мови про умовно-дострокове звільнення. Він значно жорсткіший, ніж це потрібно,

– сказав голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

За які злочини карають найвищою мірою

Станом на липень 2021 року понад 1 500 осіб засуджені до довічного ув’язнення. Найбільшою проблемою для людей, які отримали найвищу міру покарання, є відсутність реальних шансів коли-небудь отримати свободу.

Довічне позбавлення волі встановлюється лише у виняткових випадках за скоєння особливо тяжких злочинів: