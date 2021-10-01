35 років замість всього життя: який механізм звільнення довічно засуджених
Джерело:"РБК-Україна"
Наразі українське законодавство не передбачає дострокове звільнення довічно ув'язнених. Однак Верховна Рада може розглянути створення такого механізму вже до кінця 2021 року.
Як розповіла омбудсменка Людмила Денісова, після цього українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ.
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Механізм звільнення довічно засуджених
Законодавчі зміни припускають, що злочинець повинен підготувати план своєї реінтеграції в суспільство. Згодом він може подати до суду клопотання про скорочення терміну ув'язнення. Щоправда, зробити це можливо лише після 15 років відсидки.
Тоді термін може бути скорочений до 15 – 20 років. Виходить, що в цілому при будь-якому вдалому розвитку подій ув'язнений пробуде під вартою не менше 30 – 35 років. Правозахисники вбачають у цьому основну проблему, адже 35 років – значний термін для ув'язненого.
У світлі рішення КСУ треба цей законопроєкт переробляти, тому що там немає взагалі мови про умовно-дострокове звільнення. Він значно жорсткіший, ніж це потрібно,
– сказав голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
За які злочини карають найвищою мірою
Довічне позбавлення волі встановлюється лише у виняткових випадках за скоєння особливо тяжких злочинів:
- умисне вбивство однієї або кількох осіб, скоєне з особливою жорстокістю;
- зґвалтування малолітньої особи, вчинене повторно;
- скоєння теракту, що призвело до смерті багатьох людей;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що потягло за собою загибель людей чи інші тяжкі наслідки;
- посягання на життя правоохоронців чи журналістів.