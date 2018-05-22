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35 українських клубів підозрюються в організації договірних матчів: імена

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Договірні матчі в Україні
Договірні матчі в Україні

У вівторок, 22 травня, поліція провела масштабну спецоперацію під час розслідування діяльності злочинних груп, які організували розгалужену систему "договірних" матчів по футболу.

Загалом мова йде про 35 професійних клубів, які виступають у чотирьох українських дивізіонах. Мова йде навіть про клуби УПЛ, які наступного сезону представлятимуть Україну в єврокубках.

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"Більше двох років Департамент захисту економіки Нацполіціі вів спостереження і документував активну роботу п'яти злочинних груп з організації договірних матчів за заздалегідь "фіксованим" результатом. Для отримання "правильного" рахунку в матчі, використовувалися будь-які методи: від підкупу гравців, арбітрів, власників клубів до залякування та погроз. Суми "винагороди" за потрібний результат – перемогу чи нічию – становили від 30 до 100 тисяч гривень. Заздалегідь знаючи результат гри, учасники злочинних груп робили ставки в букмекерських конторах, зареєстрованих в країнах Азії і отримували величезні прибутки. Завдяки анонімності, непрозорості і безконтрольності тоталізаторів в цих країнах, своєрідний "футбольний бізнес" приносив організаторам до 5 мільйонів доларів щорічно", – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Загалом мова йде про такі клуби: "Волинь" (Луцьк), "Геліос" (Харків), ФК "Суми", "Миколаїв", "Баклани" (Одеська область), "Кремінь" (Кременчук), "Десна" (Чернігів), "Нива" (Вінниця), "Інгулець" (Кіровоградська область) "Суднобудівник" (Миколаїв), "Говерла" (Ужгород), "Жемчужина" (Одеса), "Таврія" (Сімферополь), "Олександрія", "Зоря" (Луганськ), "Ворскла" (Полтава), "Колос" (Київська область), "Черкаський Дніпро", "Олімпік" (Донецьк), "Полтава", "Оболонь" (Київ), "Зірка" (Кропивницький), "Нафтовик" (Охтирка), "Буковина" (Чернівці), "Енергія" (Нова Каховка), "Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Металург" (Запоріжжя), "Нікополь", "Реал Фарма" (Овідіополь), "Кристал" (Херсон), "Арсенал" (Київ), "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні), "Петриківка".

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За інформацією слідства, в Україні роками працювало 5 організованих груп, у діяльність яких було залучено 35 футбольних клубів з 10 областей. До складу ОЗГ входили президенти клубів, колишні і діючі гравці, арбітри, тренери, навколофутбольні комерційні структури. Всього задокументовано участь 320 фігурантів по 57 доведеним епізодами,
– заявив Аваков.

Варто додати, що Аваков говорить про 35 клубів, хоча опубліковані назви 33 з них. При цьому обшуки проводили у Олександра Севідова, однак "Маріуполь" (тодішній "Іллічівець") у переліку відсутній. Як і рівненський "Верес", щодо матчів якого були підозри.

Нагадаємо, 22 травня оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіціі під процесуальним керівництвом Генпрокуратури провели 40 санкціонованих обшуків у Києві та Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Окрім того, правоохоронці затримали арбітра Першої ліги Олександра Солов'яна за підозрою у грі на тоталізаторі, повідомили у Генпрокуратурі

Теги: Новини спорту Арсен Аваков Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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