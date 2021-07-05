360 пакунків з амфетаміном: поліція Одеси затримала 29-річну киянку

В Одесі 5 липня на вулиці Академіка Корольова затримали 29-річну киянку, яка зберігала 360 пакетів з амфетаміном. Вилучену речовину відправили на експертизу, а для жінки обрали запобіжний захід.

Раніше, як сказала жінка, вона вже була судимою за наркотики. Заборонену речовину придбала через інтернет і опісля отримала в одному з поштових відділень. Далі з метою розповсюдження зловмисниця збиралася робити так звані "закладки".

Що загрожує жінці

Зараз поліція тримає її під вартою. Дії жінки кваліфікували за статтею Кримінального кодексу про "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів".

Через незаконне зберігання психотропних речовин у великих розмірах зловмисниці загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Поліція конфіскувала наркотики у 29-річної жінки / Фото "Нацполіція Одещини"