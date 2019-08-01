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      36 вибухів на Донбасі – саме стільки зафіксувала спостережна місія ОБСЄ протягом доби

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      На Донбасі неспокійно
      На Донбасі неспокійно / Ілюстративне фото ( coolyanews)

      Мовиться про офіційний звіт спостерігачів ОБСЄ від 31 липня 2019 року. Зафіксували вісім вибухів у Донецькій області та двадцять шість – у Луганській.

      Спостерігачі зазначають, що у Донецькій області кількість порушень режиму припинення вогню зменшилася, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом – із 23 до 8.

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      Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксували в районах на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 кілометрів на північ від Донецька) та на північний схід від Світлодарська.

      У Луганській області СММ зафіксувала 26 вибухів. І це дуже багато, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було жодного порушення.

      Більшість порушень зафіксовано в районах на схід від Дмитрівки (43 кілометри на північ від Луганська). За оцінкою спостерігачів, вони пов’язані з “проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки".

      Також спостерігачі зафіксували, що біля Золотого знову встановлюють протипіхотні міни.

      оКУПАНТИ
      Мапа окупованих українських територій Донбасу
       

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      Теги: Війна на Донбасі ОБСЄ Новини Луганська Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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