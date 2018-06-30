39-річна Кортні Кардашян показала звабливі форми у бікіні: фото

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні Кардашян показала своїм шанувальникам у соціальних мережах спокусливі фото з відпочинку в Італії. Світська левиця проводить час на Капрі в компанії друзів і свого молодого коханого Юнеса Бенджима.

Кортні опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.

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На одному з фото старша сестра Кім Кардашян позує на яхті у чорному купальнику з відомим американським піарщиком Саймоном Хаком. Як відомо, Саймон – друг сімейства Кардашян, який неодноразово знімався у реаліті-шоу.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 29 Чер 2018 р. о 2:45 PDT

Прихильники Кортні також активно стежать за одягом, у якому з'являється Кардашян. До прикладу, багато позитивних відгуків та вподобань зібрав образ акторки у білому сарафані з відкритими плечима.

Не менш яскравим і сексуальним став вихід Кортні у білій сорочці без бюстгальтера і спідниці з бахромою, а також в білих босоніжках на підборах.



Усі фото – Instagram Кортні Кардашян