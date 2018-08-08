39-річна Кортні Кардашян розірвала стосунки з молодим коханцем: подробиці

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні Кардашян розійшлася з 25-річним хлопцем-боксером Юнесом Бенджімом.

Ще місяць тому Кортні відпочивала зі своїм коханим у Портофіно. Однак у середу, 8 серпня, західні ЗМІ заговорили про розставання пари. Про це повідомляє видання "Hello!".

Читайте також: У мережі гостро розкритикували Кортні Кардашян за материнські обов'язки

Інсайдери наголошують, що Кортні не хотіла розповідати про розставання. Але про це заговорили після того, як помітили Юнеса на відпочинку з іншою дівчиною, колишньою дівчиною репера Tyga Джордан Озуну.

Допис, поширений Jordan (@jiordyn) 18 Лип 2018 р. о 2:59 PDT

Зазначається, що пара планувала зробити перерву у стосунках, проте це призвело до розставання.

Кортні засмучена, але намагається зосередити свою енергію на інших речах і не привертати до цього багато уваги,

– йдеться у джерелі.



Кортні та Юнес / Instagram