39-річна Кортні Кардашян розірвала стосунки з молодим коханцем: подробиці
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні Кардашян розійшлася з 25-річним хлопцем-боксером Юнесом Бенджімом.
Ще місяць тому Кортні відпочивала зі своїм коханим у Портофіно. Однак у середу, 8 серпня, західні ЗМІ заговорили про розставання пари. Про це повідомляє видання "Hello!".
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Інсайдери наголошують, що Кортні не хотіла розповідати про розставання. Але про це заговорили після того, як помітили Юнеса на відпочинку з іншою дівчиною, колишньою дівчиною репера Tyga Джордан Озуну.
Зазначається, що пара планувала зробити перерву у стосунках, проте це призвело до розставання.
Кортні засмучена, але намагається зосередити свою енергію на інших речах і не привертати до цього багато уваги,
– йдеться у джерелі.
Кортні та Юнес / Instagram