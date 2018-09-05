3 фантастичних образи Алессандри Амбросіо на Burning Man 2018

Екс-"ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо часто подорожує світом і відвідує найкращі фестивалі. Одним з таким став Burning Man, який традиційно відбувається в пустелі Блек-Рок, США.

Модель Алессандра Амбросіо стала однією з відвідувачок дивовижного фестивалю сучасного мистецтва, який тривав з 25 серпня по 3 вересня в штаті Невада. Подія вже завершилась, але зірка подіумів лише зараз оприлюднила утопічні фото з Burning Man 2018. Алессандра у свою чергу приміряла щонайменше 3 головних образи, які вражають своєю екстравагантністю і творчим підходом. Деякі образи були дуже пікантними та сексуальними.

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Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 3 Вер 2018 р. о 3:46 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 4 Вер 2018 р. о 6:07 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 4 Вер 2018 р. о 10:23 PDT

Темою цьогорічного фестивалю стала "Я, робот", відсилаючись до знаменитого фантаста Айзека Азімова. Найвідоміші митці з усього світу приїхали в пустелю, щоб продемонструвати тематичні конструкції з різних матеріалів. Відвідувачі фестивалю також намагались не відставати від тематики події і вдягали цікаві та незвичні костюми.

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Четвертий образ Алессандри Амбросіо на Burning Man 2018 (ліворуч)



Четвертий образ Алессандри Амбросіо на Burning Man 2018 (праворуч)