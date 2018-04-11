Як доглядати за шкірою рук навесні: 3 основні правила

Красива, здорова шкіра потребує щоденного піклування. Проте навесні шкіра рук потребує особливого догляду, адже через холодний вітер виникають такі проблеми як сухість, подразнення, почервоніння, пересихання.

Ось основні 3 правила для того, щоб шкіра залишалася м'якою, еластичною та красивою, повідомляє "Країна здоров'я"



Правило № 1. Перед тим, як виходити на вулицю, завжди одягайте весняні рукавички. Це допоможе захистити шкіру від почервоніння та вітру. Для шкіри рук шкідливий різкий перепад температур, а тому намагайтеся не знімати рукавички без необхідності. На випадок, якщо долоні замерзли, потрібно потерти їх одна об одну, щоб покращити кровообіг.

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Правило № 2. Для інтенсивного зволоження потрібно підібрати крем, збагачений рослинними оліями, вітамінами А, Е, В, олією та колагеном. А ось таких складників у кремі, як гліцерину та силікону, не варто боятися, оскільки вони пом'якшують шкіру та допомагають втримати вологу. Зволожувати шкіру рук найкраще ввечері перед сном, нанісши товстий шар крему на ніч.



Правило № 3. Активно застосовуйте пом'якшувальні і живильні маски. Однією з найефективніших є маска, яка містить яєчний жовток та оливкову олію. Вона чудово зволожить суху та потріскану шкіру.

Рецепт маски для шкіри рук:



Для приготування необхідно змішати половину яєчного жовтка з 3 чайними ложками оливкової олії. Її необхідно збити та нанести на шкіру на 10 хвилин. Після того, як олія вбереться шкіру, залишки маски легко забрати сумішшю теплої води з лимоном. Вкінці варто нанести на руки зволожувальний крем.



Якщо дотримувати цих правил щодня, то шкіра на руках залишиться завжди доглянутою та здоровою.

Нагадаємо, вчені впевнені, що жорсткі рамки в харчуванні і постійний підрахунок калорій сприяють швидкому старінню шкіри. Це пов'язано з енергією, яку ми витрачаємо і джерела з яких ми її черпаємо. Саме про це говорить останнє дослідження, проведене в США.