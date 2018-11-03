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      3 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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      Що можна і не можна робити 3 листопада
      Що можна і не можна робити 3 листопада / Фото з вільних джерел

      3 листопада 2018 року вшановують Іларіона Великого. Саме в цей день аналізують природні явища і визначають якою буде зима. Віддавна, 3 листопада, очікують сильних холодів та морозів.

      Іларіона Великого вважають засновником перших монастирів в Палестині. Він активно займався проповідуванням, а в кінці свого життя вирішив відправитися в Єгипет. Помер Іларіон на острові Кіпр, передбачивши свою смерть.

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      Іменини 3 листопада святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Іван, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.

      Народні прикмети на 3 листопада

      Якщо на Іларіона випав сніг на замерзлу землю – на наступний рік буде хороший врожай.

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      Якщо людина народилася 3 листопада, то її талісманом є смарагд.

      Якщо випав сніг і осів на гілках дерев – значить снігопад буде довгим. 

      Якщо з димаря дим йде вгору – погода буде сонячною і безхмарною.

      Що можна робити 3 листопада

      1. Прибрати будинок, привести до порядку ділянки в оселі, скласти в коробку осінні речі та підготуватися до зими.

      2. Давати солодощі та їжу людям, які цього потребують. 

      3. Приготувати пиріжки з різними начинками. 

      Що не можна робити 3 листопада

      1. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями. 

      2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

      3. Не говорити погані речі про людей. 

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
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