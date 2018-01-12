3 міфи про кофеїн, які назавжди варто забути

Про користь і шкоду кофеїну написано вже безліч статей та проведено багато досліджень. Однак існує 3 головних міфи про кофеїн, які вам точно потрібно забути назавжди.

1. Кофеїн впливає на серцебиття

Дослідження, опубліковане в Журналі американської асоціації серця, доводить, що регулярне вживання кофеїну зовсім не прискорює серцебиття.

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Дослідники опитали 1 400 людей стосовно їх вживання кави, чаю і шоколаду, після чого відстежували їхню серцеву функцію протягом року, використовуючи 24-годинний амбулаторний моніторинг електрокардіографії.

61% випробовуваних вживали більше ніж один кофеїновмісний продукт в день, але результати експерименту не показали будь-яких змін у функціонуванні серця у всіх учасників.

2. Кофеїн зневоднює

Дослідження, опубліковане в медичному журналі PLOS One, визнало, що помірне споживання кофеїну не викликає зневоднення. Він по-факту забезпечує такі ж зволожуючі властивості, як і вода.

Для цього британські дослідники попросили 50 чоловіків пити або 4 чашки кави, або 4 чашки води кожен день протягом трьох днів. Дослідники виявили, що чоловіки, які пили каву, не показали значних змін у водному балансі і масі тіла.

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Хоч проста вода залишається найкращим джерелом видалення спраги, кава зовсім не зашкодить організму в крайньому випадку.

3. Кофеїн впливає на плід під час вагітності

Дослідження, розміщене в Американському журналі епідеміології, показало, що якщо жінки вживають помірну кількість кофеїну під час вагітності, то це не впливає на інтелект дитини або його вагу.

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В одному з перших подібних досліджень до уваги брався рівень параксантину в крові приблизно у 2200 вагітних матерів в період між 1959 і 1974 роками (саме тоді період споживання кави під час вагітності був частішим, ніж сьогодні). Дослідники порівняли ці рівні під час вагітності з IQ дітей і їх поведінкою у віці 4 і 7 років.

І в результаті, не було виявлено жодного зв'язку між споживанням кофеїну матір'ю і розвитком дитини. Тому ви можете спокійно споживати 1-2 чашки кави в день під час вагітності.