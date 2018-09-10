3 напої, корисні для чоловічого здоров'я

Свіжовичавлені соки є спражнім джерело незамінних вітамінів та мікроелементів для чоловіків, зокрема, для здатності організму до статевого акту.

Сік із селери містить багато андротестосерону, яка перетворюється в тестостерон, передає Zdorovia.

Фахівці рекомендують його пити не лише для підвищення потенції, але і при хворобах кишково-шлункового тракту та сечокам'яній хворобі.

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Кавуновий сік містить цинк, що також підвищує рівень тестостерону. Часто саме його вживають для профілактики простатиту. В одній склянці кавунового соку містяться вітаміни, мінерали, білки, жири, вуглеводи та чиста природна вода.

Ще один корисний для потенції напій – гранатовий сік. Він впливає на окис азоту і розслабляє кровоносні судини, покращуючи кровообіг у всьому організмі, що позитивно впливає на тривалість ерекції. Сік з гранату містить вітаміни А, B1, B2, B6, C, та низку мікроелементів – залізо, калій, магній і фосфор. А за кількістю антиоксидантів сік перевершує навіть червоне вино.

Соки варто пити за годину до прийому їжі і корисних властивостей найбільше у приготованих вдома.

Гранатовий сік позитивно впливає на тривалість ерекції

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