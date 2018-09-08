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3 найбільш шкідливі ранкові звички

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3 найбільш шкідливі ранкові звички
3 найбільш шкідливі ранкові звички / gardnermattress.com

Іноді, вставши "не з тої ноги", весь день псується, у результаті люди роздратовано збираються на роботу, нашвидкуруч закінчують справи. Це погіршує настрій та знижує продуктивність вспродовдж всього дня.

Щоб цього не допустити, потрібно викорінити зі свого життя ці 3 шкідливі звички, пише 24apteka.

Читайте також: Чому зникають корисні звички під час відпустки і як з цим боротися

1. Різко вставати з ліжка

Навіть якщо ви проспали, не варто одразу спішити виконувати щоденні справи. Все тому, що кровоносна система і вестибулярний апарат не встигають перебудуватися при різкій зміні положення тіла з горизонтального у вертикальне. Через це у людини може виникнути запаморочення. Тому відмовтеся від різкого вставання, заводьте будильник на пару хвилин раніше, щоб у вас була можливість прийти в себе, потягнутися, розім'ятися.

Не вставайте різко з ліжка
Не вставайте різко з ліжка

2. Приймати гарячий душ

Гаряча вода здатна сушити шкіру. Ця процедура ніяк не бадьорить тіло, на відміну від прохолодної. Особливо небезпечно приймати гарячий душ у холодну пору року, оскільки підвищуються ризики захворіти. вийшовши на вулицю з розпареною шкірою. Найкраще вмиватися прохолодною водою. 

3. Замість сніданку – чашка кави та сигарета

Деякі звикли починати свій день з чашки кави та сигарети. Це один з найшкідливіших способів починати свій день. Вживання каву натщесерце підвищує рівень кислотності шлунка, провокуючи розвиток виразки і гастриту. Тому не варто відмовлятися від сніданку. 

Не пропускайте сніданок
Не пропускайте сніданок

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Теги: Здоров'я Здорове життя Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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